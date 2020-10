Soap-opera social per il dopo Appendino: gara a trovare candidati e alleanze per il centosinistra (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Come era prevedibile, l’annuncio di Chiara Appendino sulla sua non ricandidatura alla carica di sindaca, in vista delle elezioni amministrative del 2021, ha innescato una serie di ipotesi e dietrologie sia sui social network che sui media, scrivendo una nuova puntata della Soap-opera relativa all’ipotesi di accordo locale tra PD e 5stelle.Il passo di lato della Sindaca, che l’opposizione interpreta in realtà come passo indietro, è stato letto come la chiave per agevolare una candidatura civica comune fra le due forze politiche che, come è noto, governano insieme il Paese. A capo di questa formula, sempre secondo gli opinionisti social (e non), ci sarebbe il Rettore del Politecnico Guido Saracco.Ora, pensare che per il Rettore questa sia una posizione comoda e che ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Come era prevedibile, l’annuncio di Chiarasulla sua non ricandidatura alla carica di sindaca, in vista delle elezioni amministrative del 2021, ha innescato una serie di ipotesi e dietrologie sia suinetwork che sui media, scrivendo una nuova puntata dellarelativa all’ipotesi di accordo locale tra PD e 5stelle.Il passo di lato della Sindaca, che l’opposizione interpreta in realtà come passo indietro, è stato letto come la chiave per agevolare una candidatura civica comune fra le due forze politiche che, come è noto, governano insieme il Paese. A capo di questa formula, sempre secondo gli opinionisti(e non), ci sarebbe il Rettore del Politecnico Guido Saracco.Ora, pensare che per il Rettore questa sia una posizione comoda e che ...

nuovasocieta : Soap-opera social per il dopo Appendino: gara a trovare candidati e alleanze per il centosinistra - musboo : @Deltacetum Peccato. ?????????? Speravo in un'altra puntata di questa soap opera ?????? - Sara__Alchemist : Addirittura NUOVI RETROSCENA!!! E che è, 'na soap opera!! ?? #Ronaldo #CristianoRonaldo #CR7 #Covid19 - TechCorsair : RT @giusvo: #Vaticano, arrestata a Milano Cecilia Marogna: ordine di cattura internazionale per la 'dama del cardinale' #Becciu. Questa st… - giusvo : #Vaticano, arrestata a Milano Cecilia Marogna: ordine di cattura internazionale per la 'dama del cardinale' #Becciu… -