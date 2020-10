Meteo Roma: previsioni per giovedì 15 ottobre (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Meteo Roma: previsioni per giovedì 15 ottobre Instabilità diffusa nel corso della giornata con piogge sparse sia l mattino sia poi nel pomeriggio; in serata i fenomeni tenderanno ad essere più intensi anche a carattere di temporale. Temperature comprese tra +13°C e +18°C. Meteo Lazio: previsioni per giovedì 15 ottobre Tempo instabile nel corso della giornata con piogge diffuse su tutto il Lazio, locali temporali sui settori meridionali per l’intera giornata. Piogge e temporali sparsi anche in serata specie sulle zone centro settentrionali, asciutto sui restanti settori. Meteo Italia: previsioni per giovedì 15 ottobre Al Nord: Al mattino tempo ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 ottobre 2020)per giovedì 15Instabilità diffusa nel corso della giornata con piogge sparse sia l mattino sia poi nel pomeriggio; in serata i fenomeni tenderanno ad essere più intensi anche a carattere di temporale. Temperature comprese tra +13°C e +18°C.Lazio:per giovedì 15Tempo instabile nel corso della giornata con piogge diffuse su tutto il Lazio, locali temporali sui settori meridionali per l’intera giornata. Piogge e temporali sparsi anche in serata specie sulle zone centro settentrionali, asciutto sui restanti settori.Italia:per giovedì 15Al Nord: Al mattino tempo ...

claviggi : RT @GiuseppeTurrisi: «Pioveva così forte che mi è venuto il mal di mare mentre camminavo verso casa.» Milton Berle #Roma, via Appia Antica… - quartomiglio : +++Allerta ARANCIONE su ROMA e tutto il LAZIO per TEMPORALI – giovedì 15 ottobre 2020+++ - skichers : RT @GiuseppeTurrisi: «Pioveva così forte che mi è venuto il mal di mare mentre camminavo verso casa.» Milton Berle #Roma, via Appia Antica… - romamobilita : Allerta meteo, dal tardo pomeriggio di oggi e per le successive 24-36 ore - vignaclarablog : Meteo Roma, allerta arancione da oggi pomeriggio per 36 ore -