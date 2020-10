Maltempo, evacuate alcune zone a Sarno: allestito il Centro di Accoglienza (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il sindaco di Sarno (Salerno) Giuseppe Canfora ha appena firmato un’ordinanza che impone ai cittadini, residenti al piano terra, di alcune zone del comune di lasciare immediatamente le proprie abitazioni. Si invita a raggiungere parenti o amici o a recarsi nel Centro di Accoglienza allestito dal Comune nei locali della scuola Baccelli. Il sindaco raccomanda a tutti i cittadini di osservare “la massima prudenza negli spostamenti” e di evitare “la percorrenza di strade montane, pedemontane e collinari”. Disposta anche la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. L’ordinanza è stata stabilita a seguito dall’allerta meteo arancione diramata (fino alle 18 di domani) dalla protezione civile regionale della Campania. Il 27 settembre ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il sindaco di(Salerno) Giuseppe Canfora ha appena firmato un’ordinanza che impone ai cittadini, residenti al piano terra, didel comune di lasciare immediatamente le proprie abitazioni. Si invita a raggiungere parenti o amici o a recarsi neldidal Comune nei locali della scuola Baccelli. Il sindaco raccomanda a tutti i cittadini di osservare “la massima prudenza negli spostamenti” e di evitare “la percorrenza di strade montane, pedemontane e collinari”. Disposta anche la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. L’ordinanza è stata stabilita a seguito dall’allerta meteo arancione diramata (fino alle 18 di domani) dalla protezione civile regionale della Campania. Il 27 settembre ...

StampToscana : Frane a Siena per maltempo, 5 famiglie evacuate - StampToscana : Frane a Siena per maltempo, 5 famiglie evacuate - StampToscana - iltirreno : Maltempo in Toscana: danni a Siena. Prolungata ed estesa l'allerta 'gialla' - AnsaToscana : Maltempo: frana vicino case, 5 famiglie evacuate a Siena. In via precauzionale. Tecnici a lavoro per messa in sicur… - rep_firenze : Maltempo, evacuate cinque famiglie a Siena per una frana e sale l'allarme: forti piogge su tutta la Toscana anche l… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo evacuate Maltempo, evacuate alcune zone a Sarno: allestito il Centro di Accoglienza Meteo Web Maltempo Puglia, auto sommerse e allagamenti in Salento

Disagi per il maltempo in Puglia dove si registrano allagamenti e disagi di diverse zone del leccese. A Parabita alcune strade si sono trasformate in fiumi bloccando le auto di passaggio.

Maltempo, frana una parete di tufo. Cinque famiglie evacuate a Fontebranda

Fontebranda (Siena), 11 ottobre 2020 – È franato un pezzo di tufo dalla parete che sovrasta alcune abitazioni in via esterna Fontebranda a Siena a causa delle ingenti piogge di questa mattina. Cinque ...

Disagi per il maltempo in Puglia dove si registrano allagamenti e disagi di diverse zone del leccese. A Parabita alcune strade si sono trasformate in fiumi bloccando le auto di passaggio.Fontebranda (Siena), 11 ottobre 2020 – È franato un pezzo di tufo dalla parete che sovrasta alcune abitazioni in via esterna Fontebranda a Siena a causa delle ingenti piogge di questa mattina. Cinque ...