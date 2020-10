Maltempo, allerta meteo arancione: domani scuole chiuse ad Angri (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Angri (Sa) – domani scuole chiuse ad Angri, nel Salernitano, a causa del Maltempo. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello arancione, valevole a partire dalle 18 di oggi fino alle 18 di domani. Al fine di garantire la pubblica incolumità di tutti i cittadini, il sindaco di Angri Cosimo Ferraioli ha firmato una ordinanza, in via precauzionale, per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, giovedì 15 ottobre. Il primo cittadino invita inoltre “la cittadinanza a non sostare vicino ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) –ad, nel Salernitano, a causa del. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso dicon criticità idrogeologica di livello, valevole a partire dalle 18 di oggi fino alle 18 di. Al fine di garantire la pubblica incolumità di tutti i cittadini, il sindaco diCosimo Ferraioli ha firmato una ordinanza, in via precauzionale, per la chiusura delledi ogni ordine e grado per la giornata di, giovedì 15 ottobre. Il primo cittadino invita inoltre “la cittadinanza a non sostare vicino ...

