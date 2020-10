Lutto nel mondo del calcio | scomparso a 47 anni l’ex Catanzaro Ferrigno

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Notizia davvero triste neldel: èa soli 47l’exe Pisa FabrizioTriste notizia per ildel. Scompare a soli 47 l’ex calciatore die Pisa, Fabrizionella sua carriera è stato anche direttore sportivo di società importanti come Catania, Messina e Paganese.muore a 47vittima di un male incurabile che lo aveva colpito diversi mesi fa. Ildelsi stringe intorno al ricordo dell’ex calciatore e dirigente. Sconvolti e addolorati dalla notizia, ci uniamo al cordoglio per la scomparsa di ...