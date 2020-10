Juventus, idea Milinkovic Savic: una condizione può aiutare Paratici (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La Juventus potrebbe chiedere nuovamente alla Lazio le prestazioni di Sergej Milinkovic Savic. Lo riporta la testa inglese “CaughtOffside”, che conferma anche gli interessamenti di Real Madrid e Psg. L’operazione potrebbe partire a gennaio qualora la squadra di Simone Inzaghi non dovesse qualificarsi agli ottavi di Champions League. Juventus: ritorno di fiamma per Milinkovic Savic La squadra allenata da Tuchel avrebbe già fatto un tentativo in passato mettendo sul piatto ben 60 milioni di Euro ma il patron dei laziali, Claudio Lotito, ha rispedito l’offerta al mittente. Leggi anche:Juventus, Paratici in bilico: ritorna una vecchia conoscenza La Juventus segue il centrocampista serbo da tempo ma, prima di ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Lapotrebbe chiedere nuovamente alla Lazio le prestazioni di Sergej. Lo riporta la testa inglese “CaughtOffside”, che conferma anche gli interessamenti di Real Madrid e Psg. L’operazione potrebbe partire a gennaio qualora la squadra di Simone Inzaghi non dovesse qualificarsi agli ottavi di Champions League.: ritorno di fiamma perLa squadra allenata da Tuchel avrebbe già fatto un tentativo in passato mettendo sul piatto ben 60 milioni di Euro ma il patron dei laziali, Claudio Lotito, ha rispedito l’offerta al mittente. Leggi anche:in bilico: ritorna una vecchia conoscenza Lasegue il centrocampista serbo da tempo ma, prima di ...

