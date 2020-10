Juve-Napoli, sconfitta a tavolino e -1 in classifica per i partenopei (Di mercoledì 14 ottobre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Il Giudice sportivo della serie A, a proposito di Juventus-Napoli del 4 ottobre scorso non disputata per la mancata presentazione a Torino della squadra di Gattuso, ha inflitto la sconfitta 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione alla formazione partenopea, il cui reclamo è stato dichiarato inammissibile.Per il giudice sportivo, in sintesi, non esistevano cause di forza maggiore tali da impedire al Napoli di presentarsi a Torino.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Il Giudice sportivo della serie A, a proposito dintus-del 4 ottobre scorso non disputata per la mancata presentazione a Torino della squadra di Gattuso, ha inflitto la3-0 ae un punto di penalizzazione alla formazione partenopea, il cui reclamo è stato dichiarato inammissibile.Per il giudice sportivo, in sintesi, non esistevano cause di forza maggiore tali da impedire aldi presentarsi a Torino.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

