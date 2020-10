In un anno e mezzo il titolo Juventus ha perso il 50% in Borsa. Il Bond Juve frutta meno dei Btp (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Altro che crollo per Ronaldo Il dito è la notizia del titolo della Juventus che in Borsa ha inizialmente perso il 3% in seguito alla notizia della positività al coronavirus di Cristiano Ronaldo. C’è però da soffermarsi sulla luna. E la luna ci dice che il titolo azionario della Juventus (ISIN IT0000336518) nell’ultimo anno e mezzo, dal 13 aprile 2019 al 13 ottobre 2020, ha realizzato una performance di -51,84%. Nel grafico qui sotto (Bloomberg) la Juventus è la linea rossa, quella che va giù giù come Maiorca. Qualcuno potrebbe obiettare: ma in questo anno e mezzo tutta la ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Altro che crollo per Ronaldo Il dito è la notizia deldellache inha inizialmenteil 3% in seguito alla notizia della positività al coronavirus di Cristiano Ronaldo. C’è però da soffermarsi sulla luna. E la luna ci dice che ilazionario della(ISIN IT0000336518) nell’ultimo, dal 13 aprile 2019 al 13 ottobre 2020, ha realizzato una performance di -51,84%. Nel grafico qui sotto (Bloomberg) laè la linea rossa, quella che va giù giù come Maiorca. Qualcuno potrebbe obiettare: ma in questotutta la ...

matteosalvinimi : #Salvini: mi auguro però che questo governo non tiri a campare per un anno e mezzo, peraltro litigando su tutto. so… - maxgallico : RT @napolista: In un anno e mezzo il titolo Juventus ha perso il 50% in Borsa. Il Bond Juve frutta meno dei Btp Performance disastrose per… - napolista : In un anno e mezzo il titolo Juventus ha perso il 50% in Borsa. Il Bond Juve frutta meno dei Btp Performance disas… - SorryNs : RT @EliElicats: LUISELLA cucciolona 1 anno e mezzo affettuosissima Lei è LUISELLA, tenerissima cucciolona di meno di un anno - DANIELDAMILANO : RT @PieroLadisa: Esattamente un anno fa (13 ottobre 2019) #Vettel conquistava la pole nelle qualifiche del GP del Giappone. Credo che quell… -

Ultime Notizie dalla rete : anno mezzo Cari amministratori delegati, la crisi Covid vi farà invecchiare di un anno e mezzo la Repubblica Sifà, +25,5% nel comparto del noleggio a lungo termine delle Passenger Cars

Il 2020 è un anno estremamente positivo per Sifà ... utili anche al personale aziendale che preferisce spostarsi con un mezzo privato in luogo del trasporto pubblico”. Ai clienti che lo hanno ...

Emergenza Covid e Atm Spa: “Sui nostri mezzi si viaggia in sicurezza”

«Atm Spa – continua il presidente – non ha mai sottovalutato l’emergenza legata al Covid 19, tant’è che, d’ intesa con l’Amministrazione comunale, ha previsto sin dall’inizio dell’anno scolastico ...

Il 2020 è un anno estremamente positivo per Sifà ... utili anche al personale aziendale che preferisce spostarsi con un mezzo privato in luogo del trasporto pubblico”. Ai clienti che lo hanno ...«Atm Spa – continua il presidente – non ha mai sottovalutato l’emergenza legata al Covid 19, tant’è che, d’ intesa con l’Amministrazione comunale, ha previsto sin dall’inizio dell’anno scolastico ...