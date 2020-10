Feste private in casa: quando siamo considerati trasgressori e cosa rischiamo? (Di mercoledì 14 ottobre 2020) cosa ci è consentito e cosa dobbiamo assolutamente evitare per le nostre Feste private in casa. Di cosa parla il nuovo Dpcm. Fonte foto: (web)Il Dpcm in vigore da pochi giorni, è stato chiaro persino sulle Feste private. Per evitare un nuovo lockdown e con i numeri in salita, dovremo stare attenti anche all’interno delle nostre abitazioni. Massimo 6 partecipanti, e mascherine su anche all’interno delle mura domestiche, quando ad entrare, sono persone con cui non siamo a contatto ogni giorno, quelle del nostro nucleo familiare, per intenderci. Leggi anche>>> Vercelli, positivo al Covid: come è riuscito a contagiare 126 persone Dpcm Feste in ... Leggi su chenews (Di mercoledì 14 ottobre 2020)ci è consentito edobbiamo assolutamente evitare per le nostrein. Diparla il nuovo Dpcm. Fonte foto: (web)Il Dpcm in vigore da pochi giorni, è stato chiaro persino sulle. Per evitare un nuovo lockdown e con i numeri in salita, dovremo stare attenti anche all’interno delle nostre abitazioni. Massimo 6 partecipanti, e mascherine su anche all’interno delle mura domestiche,ad entrare, sono persone con cui nona contatto ogni giorno, quelle del nostro nucleo familiare, per intenderci. Leggi anche>>> Vercelli, positivo al Covid: come è riuscito a contagiare 126 persone Dpcmin ...

mattiafeltri : Il divieto di feste private diventa 'raccomandazione' grazie al Quirinale - Corriere : Conte: «Le feste in casa possono essere fonte di pericolo ma non manderemo la polizia» - LegaSalvini : MARIA GIOVANNA MAGLIE CONTRO SPERANZA DA FAZIO: 'FESTE VIETATE E SEGNALAZIONI? UN PERNACCHIO PER TE, KIM' - GBBauditor : RT @sole24ore: Coronavirus, ultime notizie. Dalle scuole ai bar, chiusure in Catalogna, Irlanda del Nord e Repubblica Ceca. Anche Berlino p… - Ernesto29296958 : RT @tempoweb: #Coronavirus L'ultima follia del #Governo Il premier #Conte accusa le famiglie -