Covid, UE prolunga gli aiuti di Stato alle imprese. I dati FMI (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il Fondo Monetario Internazionale migliora le previsioni sul Pil italiano nel 2020, stimando nel World Economic Outlook il crollo legato alla pandemia di coronavirus al 10,6%, un valore di 2,2 punti migliore rispetto a quanto ipotizzato a giugno scorso ma lontano dal -9% indicato dal nostro governo. Revisione al ribasso invece per la ripresa attesa nel 2021 con un recupero di Pil del 5,2%, ovvero 1,1 punti in meno della precedente stima. Per il quarto trimestre dell’anno il calo previsto è dell’8,0% rispetto allo stesso periodo del 2019. Il Fondo formula anche una previsione al 2025, anno in cui il Pil italiano potrebbe crescere dello 0,9%. Le diverse stime del Fondo rappresentano il calo più forte – su anno e su trimestre – fra le principali economie avanzate, con l’eccezione della Spagna che, anche alla luce di lockdown più lunghi ed ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il Fondo Monetario Internazionale migliora le previsioni sul Pil italiano nel 2020, stimando nel World Economic Outlook il crollo legato alla pandemia di coronavirus al 10,6%, un valore di 2,2 punti migliore rispetto a quanto ipotizzato a giugno scorso ma lontano dal -9% indicato dal nostro governo. Revisione al ribasso invece per la ripresa attesa nel 2021 con un recupero di Pil del 5,2%, ovvero 1,1 punti in meno della precedente stima. Per il quarto trimestre dell’anno il calo previsto è dell’8,0% rispetto allo stesso periodo del 2019. Il Fondo formula anche una previsione al 2025, anno in cui il Pil italiano potrebbe crescere dello 0,9%. Le diverse stime del Fondo rappresentano il calo più forte – su anno e su trimestre – fra le principali economie avanzate, con l’eccezione della Spagna che, anche alla luce di lockdown più lunghi ed ...

paolochiariello : #Juorno #Covid #prolungato dal sindaco di #MontediProcida il lockdown in città - NapoliTime : Sindaco Monte di Procida prolunga chiusure per Covid - PasqualeVespa : Sindaco Monte di Procida prolunga chiusure per Covid - RedazioneTvcity : Covid-19, il sindaco di Monte di Procida prolunga le chiusure - - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid Campania, sindaco Monte di Procida prolunga chiusure in città -