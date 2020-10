Abusivismo | tornano le ruspe della Procura | abbattuto lido nel Casertano

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDopo la pausa estiva, sono ripartiti nelgli interventi di demolizione, coordinati dallaRepubblica di Santa Maria Capua Vetere, di immobili e strutture dichiarati abusivi con sentenza passata in giudicato. Lesono tornate in particolare nella località balneare di Stercolilli, nel comune Mondragone, dove nei mesi scorsi erano già state abbattute numerose villette abusive, usate come case-vacanze; le opere di abbattimento hanno riguardato le strutture delPapele, realizzato senza alcuna autorizzazione grazie all’occupazione abusiva di terreno del Demanio. Sono stati demoliti quattro alloggi, altri bungalow e le roulotte. Dopo la demolizione, l’ufficio giudiziario attiverà la procedura per il recupero delle ...