A Liverpool festeggiano in piazza l’arrivo del lockdwon (VIDEO) (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sono diversi i VIDEO che stanno facendo il giro dei social e riprendono una serata sconvolgente di baci, abbracci e musica sfrenata, giusto appunto per ‘festeggiare’ l’arrivo del lockdown. È stato necessario l’intervento della polizia. A Liverpool hanno preso così l’arrivo del nuovo lockdown imposto da Boris Johnson: festeggiando. Decine di persone si sono ritovate … L'articolo A Liverpool festeggiano in piazza l’arrivo del lockdwon (VIDEO) proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sono diversi iche stanno facendo il giro dei social e riprendono una serata sconvolgente di baci, abbracci e musica sfrenata, giusto appunto per ‘festeggiare’ l’arrivo del lockdown. È stato necessario l’intervento della polizia. Ahanno preso così l’arrivo del nuovo lockdown imposto da Boris Johnson: festeggiando. Decine di persone si sono ritovate … L'articolo Ainl’arrivo del) proviene da www.meteoweek.com.

ACmcoppola : RT @Avvocatocapita1: L'Illuminismo in Gran Bretagna. Liverpool, Johnson chiude i pub? In centinaia festeggiano ballando senza distanziamen… - Avvocatocapita1 : L'Illuminismo in Gran Bretagna. Liverpool, Johnson chiude i pub? In centinaia festeggiano ballando senza distanzia… - Mariate48641882 : RT @repubblica: Liverpool, Johnson chiude i pub? In centinaia festeggiano ballando senza distanziamento l'ultima serata di 'libertà' https:… - brubagher : The mother of stupids is always pregnant (Italian byword) Liverpool, Johnson chiude i pub? In centinaia festeggia… - madliber : RT @repubblica: Liverpool, Johnson chiude i pub? In centinaia festeggiano ballando senza distanziamento l'ultima serata di 'libertà' https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool festeggiano Liverpool, Johnson chiude i pub? In centinaia festeggiano ballando senza distanziamento l'ultima serata di "libertà" la Repubblica Liverpool, Johnson chiude i pub? In centinaia festeggiano ballando senza distanziamento l'ultima serata di "libertà"

Decine, forse centinaia di giovani ammassati in strada a ballare e saltare, tutti insieme e accalcati, senza alcuna protezione né distanziamento, per celebrare l’ultima serata dei pub aperti a Liverpo ...

Atalanta, Gomez: "A viso aperto anche contro Ajax e Liverpool"

A inizio ripresa siamo calati mentalmente, questa rientra nelle cose da migliorare. Atalanta, Gomez: 'A viso aperto anche contro Ajax e Liverpool'. vedi letture. Alejandro Gomez, fantasista e capitano ...

Decine, forse centinaia di giovani ammassati in strada a ballare e saltare, tutti insieme e accalcati, senza alcuna protezione né distanziamento, per celebrare l’ultima serata dei pub aperti a Liverpo ...A inizio ripresa siamo calati mentalmente, questa rientra nelle cose da migliorare. Atalanta, Gomez: 'A viso aperto anche contro Ajax e Liverpool'. vedi letture. Alejandro Gomez, fantasista e capitano ...