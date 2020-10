Usa, bimbo di tre anni trova una pistola nel comodino e si spara alla testa (Di martedì 13 ottobre 2020) Nuovo dramma legato all’uso e all’abuso delle armi negli Stati Uniti. Un bambino di appena tre anni è morto sparandosi accidentalmente con una pistola. Il piccolo, James Kenneth Lindquester, aveva trovato l’arma nel cassetto del comodino nella camera dei suoi genitori, e l’aveva scambiata per un giocattolo. L’episodio tragico è avvenuto lo scorso venerdì in un’abitazione di Aloha, nello stato dell’Oregon. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine locali, il bimbo non era solo in casa in quel momento, ma erano presenti diversi adulti. Nessuno però si è accorto di quanto stava accadendo. Quando lo hanno fatto era ormai troppo tardi. La pistola, montata e carica, era stata ... Leggi su tpi (Di martedì 13 ottobre 2020) Nuovo dramma legato all’uso e all’abuso delle armi negli Stati Uniti. Un bambino di appena treè mortondosi accidentalmente con una. Il piccolo, James Kenneth Lindquester, avevato l’arma nel cassetto delnella camera dei suoi genitori, e l’aveva scambiata per un giocattolo. L’episodio tragico è avvenuto lo scorso venerdì in un’abitazione di Aloha, nello stato dell’Oregon. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine locali, ilnon era solo in casa in quel momento, ma erano presenti diversi adulti. Nessuno però si è accorto di quanto stava accadendo. Quando lo hanno fatto era ormai troppo tardi. La, montata e carica, era stata ...

