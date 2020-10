Traffico Roma del 13-10-2020 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 ottobre 2020) LuceverdeBuonasera dalla redazionein aumento sulla rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare zona nord abbiamo cose in carreggiata interna tra Cassia bis Flaminia Salaria però lentamente il cuore anche nella zona subito in carreggiata esterna a partire dall’uscita Ostiense via del Mare sino allo svincolonina in tangenziale e chiude verso lo stadio Olimpico tra l’uscita a Nomentana e lo svincolo che puoi anche verso San Giovanni tra Tor di Quinto la Salaria e poi dall’uscita stazione Tiburtina al bivio per laL’Aquila ci sono cose lungo viale dello Scalo di San Lorenzo da Porta Maggiore in direzione della tangenziale est la polizia locale Ci segnano un incidente al Trullo in via Portuense all’altezza di via Affogalasino Ci sono code in uscita dalla ...