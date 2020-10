Spadafora salva il calcio: “Fermiamo solo le attività amatoriali” (Di martedì 13 ottobre 2020) Il Ministro dello Sport Spadafora annuncia su Facebook il prosieguo del calcio: “Tuteliamo lo sport professionistico e dilettantistico, stop agli amatori” Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha annunciato con un post su Facebook il futuro immediato dello sport di contatto. Il calcio sia dilettantistico sia professionistico proseguirà, ad eccezione delle partitelle amatoriali. Il post su Facebook “Lo sport è salute, promuove corretti stili di vita e tutela il benessere psico-fisico in ogni suo aspetto e a tutte le età. Il mondo sportivo è stato tra i più colpiti durante il lockdown e nelle settimane successive: è stato tra gli ultimi settori a riprendere, soprattutto lo sport di base, e ancora i numeri della ripresa non sono minimamente paragonabili a ... Leggi su zon (Di martedì 13 ottobre 2020) Il Ministro dello Sportannuncia su Facebook il prosieguo del: “Tuteliamo lo sport professionistico e dilettantistico, stop agli amatori” Il Ministro dello Sport, Vincenzo, ha annunciato con un post su Facebook il futuro immediato dello sport di contatto. Ilsia dilettantistico sia professionistico proseguirà, ad eccezione delle partitelle amatoriali. Il post su Facebook “Lo sport è salute, promuove corretti stili di vita e tutela il benessere psico-fisico in ogni suo aspetto e a tutte le età. Il mondo sportivo è stato tra i più colpiti durante il lockdown e nelle settimane successive: è stato tra gli ultimi settori a riprendere, soprattutto lo sport di base, e ancora i numeri della ripresa non sono minimamente paragonabili a ...

