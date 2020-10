Patrizia De Blanck, la confessione al Grande Fratello Vip: “Ho perso il bambino” (Di martedì 13 ottobre 2020) Se tanto fanno sorridere i trascorsi della contessa del popolo, Patrizia De Blanck che non più lontano della serata di ieri ha intrattenuto ancora una volta il pubblico raccontando le sue tresche amorose del passato, tanto fa incupire invece una pagina di dolore del suo passato. Era in corso Pomeriggio Cinque di Barbara d’Urso e si stava parlando proprio della De Blanck quando all’improvviso, mentre i concorrenti del Grande Fratello Vip erano inquadrati alle spalle, ha confessato di aver perso un bambino. GF Vip, la dolorosa confessione di Patrizia De Blanck Si parlava di flirt e presunti fidanzati, di trascorsi e tresche amorose datate quando Barbara d’Urso, nel pieno di un salottino tutto volto a ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 13 ottobre 2020) Se tanto fanno sorridere i trascorsi della contessa del popolo,Deche non più lontano della serata di ieri ha intrattenuto ancora una volta il pubblico raccontando le sue tresche amorose del passato, tanto fa incupire invece una pagina di dolore del suo passato. Era in corso Pomeriggio Cinque di Barbara d’Urso e si stava parlando proprio della Dequando all’improvviso, mentre i concorrenti delVip erano inquadrati alle spalle, ha confessato di averun bambino. GF Vip, la dolorosadiDeSi parlava di flirt e presunti fidanzati, di trascorsi e tresche amorose datate quando Barbara d’Urso, nel pieno di un salottino tutto volto a ...

