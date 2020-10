No, Ferrero non sta per lanciare sul mercato la «Nutella fondente» (Di martedì 13 ottobre 2020) Lunedì 12 ottobre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via Facebook che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato l’11 ottobre sul social network. Il post oggetto della nostra verifica contiene la foto di un barattolo di Nutella con il tappo marrone (anziché bianco) e la scritta «+cocoa» sull’etichetta, accompagnata da un testo – scritto dall’autore del post – che recita: «Sta per arrivare lei, la Nutella fondente! Addio mondo». Si tratta di una notizia falsa. Per verificare la notizia del possibile lancio di una Nutella al cioccolato fondente abbiamo contattato direttamente l’ufficio stampa di Ferrero, l’azienda che dal 1964 produce la crema al gusto ... Leggi su facta.news (Di martedì 13 ottobre 2020) Lunedì 12 ottobre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via Facebook che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato l’11 ottobre sul social network. Il post oggetto della nostra verifica contiene la foto di un barattolo dicon il tappo marrone (anziché bianco) e la scritta «+cocoa» sull’etichetta, accompagnata da un testo – scritto dall’autore del post – che recita: «Sta per arrivare lei, la! Addio mondo». Si tratta di una notizia falsa. Per verificare la notizia del possibile lancio di unaal cioccolatoabbiamo contattato direttamente l’ufficio stampa di, l’azienda che dal 1964 produce la crema al gusto ...

Ultime Notizie dalla rete : Ferrero non No, Ferrero non sta per lanciare sul mercato la «Nutella fondente facta.news Sampdoria, Ferrero: «Lo Stato ci ha abbandonato»

LEGGI ANCHE – Assemblea di Lega Serie A: la richiesta di Ferrero «Lo Stato ci ha abbandonato, il calcio non viene aiutato. Non chiediamo contributi, ma solo di spostare o rateizzare il pagamento ...

Dopo 36mila morti Ferrero dice che “Di Coronavirus non si muore”

Ma cosa c'è da enfatizzare dopo 36mila morti? Bisognerebbe chiederlo a Massimo Ferrero, il presidente della Sampdoria che oggi durante la trasmissione "The Breakfast Club" su Radio Capital ha detto: " ...

LEGGI ANCHE – Assemblea di Lega Serie A: la richiesta di Ferrero «Lo Stato ci ha abbandonato, il calcio non viene aiutato. Non chiediamo contributi, ma solo di spostare o rateizzare il pagamento ...