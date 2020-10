Napoli, il ricordo di Allan: «Che spettacolo con Sarri» (Di martedì 13 ottobre 2020) Il brasiliano Allan ha ricordato i migliori momenti con la maglia del Napoli Allan si è trasferito dal Napoli all’Everton nell’ultima finestra di calciomercato. Il brasiliano, in una intervista al sito ufficiale del club inglese, ha ricordato i momenti migliori vissuti con la maglia azzurra. «Al Napoli è mancato solo lo scudetto. ricordo lo spettacolo che regalavamo con Sarri. In campo, a livello di movimenti, c’era un’armonia fantastica. Tutti ammiravano il nostro calcio e non vedevano l’ora di andare allo stadio a guardare il Napoli, è mancato solo lo scudetto. Ancora oggi mi fa male non aver vinto il titolo. Questo è l’unico ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Il brasilianoha ricordato i migliori momenti con la maglia delsi è trasferito dalall’Everton nell’ultima finestra di calciomercato. Il brasiliano, in una intervista al sito ufficiale del club inglese, ha ricordato i momenti migliori vissuti con la maglia azzurra. «Alè mancato solo lo scudetto.loche regalavamo con. In campo, a livello di movimenti, c’era un’armonia fantastica. Tutti ammiravano il nostro calcio e non vedevano l’ora di andare allo stadio a guardare il, è mancato solo lo scudetto. Ancora oggi mi fa male non aver vinto il titolo. Questo è l’unico ...

