Nacon annuncia nuovi accessori per Xbox

(Di martedì 13 ottobre 2020), uno dei principali player nella progettazione e distribuzione di videogiochi egaming, è lieta di presentare la sua nuova gamma diDesigned for: la serieMG-X, appositamente progettata per dispositivi mobili Android e cloud gaming conGame Pass Ultimate; e duecontroller personalizzabili progettati perOne,Series XS e PC Windows 10. Serie MG-X di– Trasformare gli smartphone in console Con tutte le funzionalità dei controller di gioco ufficiali, la serie MG-X dipermette agli appassionatidi godere di un’esperienza di gioco ottimale tramite i loro smartphone. I due controller ...

