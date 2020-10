Moda sostenibile, il futuro è sempre più green (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma, 13 ott. - (Adnkronos) - L'industria globale della Moda punta sulla sostenibilità, indicata come secondo obiettivo strategico, e sottolinea il comune impegno del settore nella creazione di un futuro completamente 'green'. E' quanto emerge da una ricerca è stata effettuata da Economist intelligence unit (Eiu) per lo U.S. Cotton Trust Protocol basandosi su interviste con marchi come Adidas, H&M e Puma. Il nuovo report 'La sostenibilità è di Moda?' arriva in un momento in cui l'industria si trova di fronte ad un bivio: decidere se continuare a investire nella sostenibilità o ritornare sui propri passi in considerazione della pandemia. Da questa ricerca, emerge in primo luogo che per i big della Moda, della vendita al dettaglio e del tessile la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma, 13 ott. - (Adnkronos) - L'industria globale dellapunta sulla sostenibilità, indicata come secondo obiettivo strategico, e sottolinea il comune impegno del settore nella creazione di uncompletamente ''. E' quanto emerge da una ricerca è stata effettuata da Economist intelligence unit (Eiu) per lo U.S. Cotton Trust Protocol basandosi su interviste con marchi come Adidas, H&M e Puma. Il nuovo report 'La sostenibilità è di?' arriva in un momento in cui l'industria si trova di fronte ad un bivio: decidere se continuare a investire nella sostenibilità o ritornare sui propri passi in considerazione della pandemia. Da questa ricerca, emerge in primo luogo che per i big della, della vendita al dettaglio e del tessile la ...

Ve la immaginate Miuccia Prada che gira per mercatini dell’usato alla ricerca di abiti vintage? Idealmente è quello che è successo per dare vita al progetto Upcycled by Miu Miu, una collezione ...

Moda sostenibile, il futuro è sempre più green

La maggior parte dei top manager della moda, della vendita al dettaglio e del tessile intervistati (60%), ha individuato la svolta sostenibile come uno dei due principali obiettivi strategici per la ...

Ve la immaginate Miuccia Prada che gira per mercatini dell'usato alla ricerca di abiti vintage? Idealmente è quello che è successo per dare vita al progetto Upcycled by Miu Miu, una collezione ...