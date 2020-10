Gravina: “Il calcio fa bene al collettivo, nuovo DPCM grande messaggio di fiducia” (Di martedì 13 ottobre 2020) “Le disposizioni contenute nel nuovo DPCM rappresentano un grande messaggio di fiducia per il mondo del calcio”.Lo ha detto Gabriele Gravina. Il presidente della FIGC, commenta così le decisioni assunte dal Governo in materia di contenimento dell’epidemia COVID-19.Di seguito, le sue dichiarazioni."Ringrazio l’intero Esecutivo, perché ha recepito il vero significato delle nostre ripetute istanze, salvaguardando soprattutto la base del movimento e continuando a consentire l’attività dilettantistica e giovanile. Nella collaborazione proficua con le istituzioni, la FIGC ha sempre mostrato grande senso di responsabilità sul tema della sicurezza e della tutela della salute. Una priorità ... Leggi su mediagol (Di martedì 13 ottobre 2020) “Le disposizioni contenute nelrappresentano undi fiducia per il mondo del”.Lo ha detto Gabriele. Il presidente della FIGC, commenta così le decisioni assunte dal Governo in materia di contenimento dell’epidemia COVID-19.Di seguito, le sue dichiarazioni."Ringrazio l’intero Esecutivo, perché ha recepito il vero significato delle nostre ripetute istanze, salvaguardando soprattutto la base del movimento e continuando a consentire l’attività dilettantistica e giovanile. Nella collaborazione proficua con le istituzioni, la FIGC ha sempre mostratosenso di responsabilità sul tema della sicurezza e della tutela della salute. Una priorità ...

