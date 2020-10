Future USA misti, bene il Nasdaq (Di martedì 13 ottobre 2020) (Teleborsa) – I Future USA viaggiano contrastati, anticipando una partenza cauta per la borsa di Wall Street, tra meno di un’ora. Poco fa è stato diffuso il dato sull’inflazione americana che ha evidenziato una crescita in linea con le stime degli analisti. Nel frattempo ha preso il via la earning season che vede protagonisti oggi i risultati trimestrali di alcune big come Blackrock, Citigroup, Johnson & Johnson e JP Morgan. Frattanto, il Future sul Dow Jones cede lo 0,59% a 28.627 punti, mentre quello sullo S&P 500 perde lo 0,35% a 3.520 punti, mentre quello sul Nasdaq sale dello 0,50% a 12.156 punti. Sul fronte tecnologico gli investitori guardano ad Apple che dovrebbe presentare il nuovo iPhone. Leggi su quifinanza (Di martedì 13 ottobre 2020) (Teleborsa) – IUSA viaggiano contrastati, anticipando una partenza cauta per la borsa di Wall Street, tra meno di un’ora. Poco fa è stato diffuso il dato sull’inflazione americana che ha evidenziato una crescita in linea con le stime degli analisti. Nel frattempo ha preso il via la earning season che vede protagonisti oggi i risultati trimestrali di alcune big come Blackrock, Citigroup, Johnson & Johnson e JP Morgan. Frattanto, ilsul Dow Jones cede lo 0,59% a 28.627 punti, mentre quello sullo S&P 500 perde lo 0,35% a 3.520 punti, mentre quello sulsale dello 0,50% a 12.156 punti. Sul fronte tecnologico gli investitori guardano ad Apple che dovrebbe presentare il nuovo iPhone.

ansa_economia : Borsa: Asia cauta, mercati guardano a voto Usa e contagi Covid. Europa attesa in calo, negativi anche future Usa… - fisco24_info : Borsa: Asia cauta, mercati guardano a voto Usa e contagi Covid: Europa attesa in calo, negativi anche future Usa - Link4Universe : Zhang (CNSA/Cina), sottolinea che la Cina ha collaborato in progetti spaziali con Russia, ESA, Francia, Italia, Bra… - eziobram : Acqua più preziosa dell’oro? Negli Usa il primo future tenta gli speculatori - Il Sole 24 ORE - newsfinanza : Future USA avanti con apertura Trump agli aiuti -

Ultime Notizie dalla rete : Future USA Future USA contrastati. Bene Citigroup e Jp Morgan SoldiOnline.it Sfera Ebbasta annuncia il prossimo album “Famoso”: presenti all’interno Future e J.Balvin

Sfera Ebbasta ha annunciato il suo prossimo album “Famoso”, che uscirà il prossimo 20 novembre. All’interno ritroviamo alcune grandi collaborazioni internazionali come Future in “Abracadabra” e “Macar ...

Un oceano di rifiuti spaziali ruota attorno alla Terra

L'orbita della Terra è piena di rifiuti spaziali abbandonati che rischiano di colpire i satelliti attivi. Uno studio chiede più controlli ...

Sfera Ebbasta ha annunciato il suo prossimo album “Famoso”, che uscirà il prossimo 20 novembre. All’interno ritroviamo alcune grandi collaborazioni internazionali come Future in “Abracadabra” e “Macar ...L'orbita della Terra è piena di rifiuti spaziali abbandonati che rischiano di colpire i satelliti attivi. Uno studio chiede più controlli ...