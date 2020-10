Francia | acquistano un gatto Savannah e scoprono che è una tigre

Leggi su zon

(Di martedì 13 ottobre 2020) Una coppia aveva risposto a un annuncio online per comprare ilpagando 6mila euro, per poi scoprire che si trattava di unaUna coppia francese di Le Havre aveva ordinato su Internet nel 2018 un, ma una settimana dopo hanno scoperto di avere in casa unadi Sumatra di tre mesi. Solo qualche giorno dopo l’arrivo dell’animale, i due si sono accorti che si trattava di una, tra l’altro un esemplare di specie protetta, e hanno contattato le forze dell’ordine. L’indagine E’ immediatamente nata un’indagine che ha portato in totale a nove arresti. La coppia è invece accusata di traffico di specie protetta. L’indagine sul traffico illegale di animali selvatici è durata due anni. A quanto ...