Dpcm: cos'è questa storia delle feste private e delle sei persone a cena (Di martedì 13 ottobre 2020) Il nuovo Dpcm firmato nella notte dal presidente del consiglio Conte non prevede nessuna restrizione sulle feste a casa, ma si limita a raccomandare per le cene tra non conviventi un limite massimo di ...

Antifonte2 : #COVID19italia #Dpcm ...ma dal punto di vista giuridico che cos'è una 'forte racconandazione'? Chiedo per un amico - PaolaMaiurino : Ma cos’è tutta questa smania che avete di tenere più di sei persone in casa? #Dpcm - storiadigitale : Che cos'è la #movida ? #Storia #parole #Spagna #Europa #Italia #Dpcm - Nyna87 : @ksnt63 Si tratta di diritto, non sono due concetti strapelati. Esattamente sai cos'è una legge? Sai cos'è un dpcm?… - frank_liucci : RT @riccardinouk: Pagine e talkshow dedicati al divieto di raduni in casa, alla delazione, alla libertà negata.. Ma nel DPCM non c’é alcun… -

E subito dopo: chi decide cos' è bene e cos' è male". Non sostiene che la libertà in Italia sia in pericolo, "sino ad ora le scelte del governo sono state buone", tuttavia spiega, "incapsulare le ...

Ma che cosa stabilisce il nuovo Dpcm? Stop alla movida e sport di contatto amatoriali. "Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite ...

