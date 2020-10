D day RSU, Anief riparte dai lavoratori con assemblee in tutte le scuole (Di martedì 13 ottobre 2020) (Teleborsa) – “Costruire insieme la scuola del domani”. Con questo obiettivo l‘Anief, con l’RSU Day di ieri, ha dato il via a un programma di assemblee nelle scuole.”Inizia la mobilitazione dell’Anief, una mobilitazione che parte dalle scuole perché in questo momento di diffusione del Covid-19 – spiega il presidente nazionale del sindacato, Marcello Pacifico – è ancora più importante capire cosa sta avvenendo in ogni istituto e fornire informazioni ai lavoratori nel rispetto di una direttiva comunitaria che vuole proprio lo svolgimento dell’attività sindacale a partire dalla consultazione e informazione dei lavoratori”. Diverse le tematiche da affrontare. Tra le principali ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 ottobre 2020) (Teleborsa) – “Costruire insieme la scuola del domani”. Con questo obiettivo l‘, con l’RSU Day di ieri, ha dato il via a un programma dinelle.”Inizia la mobilitazione dell’, una mobilitazione che parte dalleperché in questo momento di diffusione del Covid-19 – spiega il presidente nazionale del sindacato, Marcello Pacifico – è ancora più importante capire cosa sta avvenendo in ogni istituto e fornire informazioni ainel rispetto di una direttiva comunitaria che vuole proprio lo svolgimento dell’attività sindacale a partire dalla consultazione e informazione dei”. Diverse le tematiche da affrontare. Tra le principali ...

bizcommunityit : D day RSU, Anief riparte dai lavoratori con assemblee in tutte le scuole - bizcommunityit : D day RSU, Anief riparte dai lavoratori con assemblee in tutte le scuole - PacificoTweet : Rsu/Tas Day, #Anief organizza il 12 ottobre incontro on line con il presidente Pacifico -

Ultime Notizie dalla rete : day RSU D day RSU, Anief riparte dai lavoratori con assemblee in tutte le scuole Teleborsa D day RSU, Anief riparte dai lavoratori con assemblee in tutte le scuole

"Costruire insieme la scuola del domani". Con questo obiettivo l'Anief, con l'RSU Day di ieri, ha dato il via a un programma di assemblee nelle scuole."Inizia la mobilitazione dell'Anief, ...

Rsu/Tas Day, Anief organizza il 12 ottobre incontro on line con il presidente Pacifico

Il giovane sindacato invita all’evento Rsu/Tas Day che si terrà lunedì 12 ottobre, dalle ore 18 alle 19, presieduto dal presidente nazional ...

"Costruire insieme la scuola del domani". Con questo obiettivo l'Anief, con l'RSU Day di ieri, ha dato il via a un programma di assemblee nelle scuole."Inizia la mobilitazione dell'Anief, ...Il giovane sindacato invita all’evento Rsu/Tas Day che si terrà lunedì 12 ottobre, dalle ore 18 alle 19, presieduto dal presidente nazional ...