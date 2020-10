Covid, Vergallo (presidente anestesisti): “Aumento esponenziale dei malati in terapia intensiva. È l’inizio della seconda ondata” (Di martedì 13 ottobre 2020) “Questa non è la risacca della prima ondata, è una vera e propria seconda ondata. Noi vediamo oggi una fotografia degli effetti di contagi avvenuti due-tre settimane fa. Per questo dobbiamo cercare di immaginare in prospettiva quella che sarà la fotografia di oggi che vedremo fra tre settimane. I numeri delle persone in rianimazione ci dicono una cosa: nel giro di poco più di una settimana siamo passati da 200 a circa 450. Sono di fatto raddoppiati in questo arco di tempo. Il numero è relativamente basso, ma dimostra che non siamo di fronte a una curva lineare, bensì a un’iniziale curva esponenziale, questo è il rischio”. È l’analisi di Alessandro Vergallo, presidente nazionale dell’Associazione Aaroi-Emac ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) “Questa non è la risaccaprima ondata, è una vera e propriaondata. Noi vediamo oggi una fotografia degli effetti di contagi avvenuti due-tre settimane fa. Per questo dobbiamo cercare di immaginare in prospettiva quella che sarà la fotografia di oggi che vedremo fra tre settimane. I numeri delle persone in rianimazione ci dicono una cosa: nel giro di poco più di una settimana siamo passati da 200 a circa 450. Sono di fatto raddoppiati in questo arco di tempo. Il numero è relativamente basso, ma dimostra che non siamo di fronte a una curva lineare, bensì a un’iniziale curva, questo è il rischio”. È l’analisi di Alessandronazionale dell’Associazione Aaroi-Emac ...

