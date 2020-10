Covid, quarantena di 2 settimane dopo i contatti con i malati. Gli asintomatici rientrano al lavoro dopo 10 giorni (Di martedì 13 ottobre 2020) Gli asintomatici rientrano al lavoro dopo 10 giorni, i sintomatici dopo 13 (compreso un solo tampone), invece dopo 21 giorni tornano alla vita normale coloro che pur non avendo più sintomi,... Leggi su ilmattino (Di martedì 13 ottobre 2020) Glial10, i sintomatici13 (compreso un solo tampone), invece21tornano alla vita normale coloro che pur non avendo più sintomi,...

matteosalvinimi : ++ REALTÀ VS BUGIE ++ ? Focolaio nave quarantena a Bari (12 ottobre 2020) ? #Lamorgese: “Non portano il #Covid, i… - petergomezblog : Misure anti-#Covid, terminato il vertice tra Speranza e #Cts: ok alla quarantena di 10 giorni e a un solo tampone d… - Agenzia_Ansa : Quarantena cala a 10 giorni e un solo tampone in uscita. Lo ha deciso il #Cts. #Speranza: 'Non ci sono le condizio… - arturopresotto : @Eurosport_IT Diversi corridori positivi al Covid al Giro d'Italia esclusi solo loro, 1 positivo a scuola,in quara… - Cremonaoggi : Covid, altri due studenti positivi all'Einaudi, tre classi in quarantena -