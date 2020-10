Covid, 60 positivi su 72 al centro di accoglienza di Sassari: scoppia la protesta tra i migranti (Di martedì 13 ottobre 2020) Rivolta dei migranti in isolamento Covid al centro di accoglienza nell’hotel Pagi a Predda Niedda, alla periferia di Sassari. I 72 ospitati nella struttura, di cui 60 sono risultati positivi al Sars cov 2, si sono ribellati contro l’isolamento e chiedono di fare al più presto un secondo tampone. Hanno lanciato per strada oggetti, olio, vernice. Sul posto è intervenuta la polizia in tenuta antisommossa per riportare la situazione alla calma. Il clima è ancora teso e le forze dell’ordine sono ancora nel centro per tenere sotto controllo la protesta L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Rivolta deiin isolamentoaldinell’hotel Pagi a Predda Niedda, alla periferia di. I 72 ospitati nella struttura, di cui 60 sono risultatial Sars cov 2, si sono ribellati contro l’isolamento e chiedono di fare al più presto un secondo tampone. Hanno lanciato per strada oggetti, olio, vernice. Sul posto è intervenuta la polizia in tenuta antisommossa per riportare la situazione alla calma. Il clima è ancora teso e le forze dell’ordine sono ancora nelper tenere sotto controllo laL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

