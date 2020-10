Covid 19 a Napoli: due positivi in quattro giorni al liceo Sannazaro (Di martedì 13 ottobre 2020) Covid 19 a Napoli: secondo positivo nel giro di quattro giorni al liceo Sannazaro. Dall’avvio del nuovo anno scolastico sono 80 gli istituti in cui si sono verificati contagi. Il Covid 19 ha purtroppo colpito anche le scuole della città di Napoli. Come riportato da “Il Mattino”, sono 16 i casi di positività confermati nella … Leggi su 2anews (Di martedì 13 ottobre 2020)19 a: secondo positivo nel giro dial. Dall’avvio del nuovo anno scolastico sono 80 gli istituti in cui si sono verificati contagi. Il19 ha purtroppo colpito anche le scuole della città di. Come riportato da “Il Mattino”, sono 16 i casi dità confermati nella …

