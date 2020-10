Coronavirus, Boccia: “Mai più lockdown è un impegno, lavoro e scuola prima del calcetto” (Di martedì 13 ottobre 2020) “L’Italia è a pieno regime e noi dobbiamo difendere lavoro e scuola. Lo dobbiamo fare con tutte le forze che abbiamo. Per farlo è evidente che bisogna costruire una trincea prima degli ospedali“: lo ha affermato il Ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, a ‘Radio anch’io’ su Rai Radio1. “Ogni giorno c’è un’analisi e una valutazione. Mai più lockdown è un impegno. È evidente che noi stiamo facendo tutto questo perché vogliamo che lavoro e scuola vengano protetti. Tra lavoro e scuola e il divertimento della partita di calcetto, c’è qualche irresponsabile che pensa sia meglio la partita di ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) “L’Italia è a pieno regime e noi dobbiamo difendere. Lo dobbiamo fare con tutte le forze che abbiamo. Per farlo è evidente che bisogna costruire una trinceadegli ospedali“: lo ha affermato il Ministro per gli Affari regionali, Francesco, a ‘Radio anch’io’ su Rai Radio1. “Ogni giorno c’è un’analisi e una valutazione. Mai piùè un. È evidente che noi stiamo facendo tutto questo perché vogliamo chevengano protetti. Trae il divertimento della partita di calcetto, c’è qualche irresponsabile che pensa sia meglio la partita di ...

Sul dpcm varato dal governo "la Conferenza delle Regioni ha espresso un parere condizionato ad alcune osservazioni già inviate al Presidente del consiglio Giuseppe Conte e ai ministri Roberto Speranza ...

