Chiara Ferragni esce su Rai2 con il suo documentario e la Ventura la intervista

Finalmente è arrivato sul digitale terrestre il documentario di Chiara Ferragni sulla sua vita Visualizza questo post su Instagram Posted • @ChiaraFerragni Siete pronti per la visione di @ChiaraFerragniunposted stasera su Rai2 e successivamente la mia intervista con la fantastica @simonaVentura? 😍 . . . È stato un onore ed un piacere aver … L'articolo proviene da YesLife.it.

Il celebre cantante Fedez è protagonista di un altro incredibile gesto: "Meno parole e più concretezza", ecco la sua straordinaria proposta.

Chiara Ferragni e Fedez di nuovo nel mirino del Codacons: presentata una diffida urgente

Si aggiunge un nuovo capitolo tra i difficili rapporti Codacons-Ferragnez e questa volta a farne le spese potrebbe essere la Rai. Tutto è accaduto a poche ore dalla messa in onda del fil Unposted, pro ...

Il celebre cantante Fedez è protagonista di un altro incredibile gesto: "Meno parole e più concretezza", ecco la sua straordinaria proposta. Si aggiunge un nuovo capitolo tra i difficili rapporti Codacons-Ferragnez e questa volta a farne le spese potrebbe essere la Rai. Tutto è accaduto a poche ore dalla messa in onda del fil Unposted, pro ...