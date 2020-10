Benvenuti a casa di Gigi Hadid, tra divani alla moda e oggetti vintage (Di martedì 13 ottobre 2020) Prima di restare incinta, e durante la gravidanza, Gigi Hadid si è dedicata alla sua abitazione. La top model ha fatto diversi investimenti immobiliari a New York e poco prima di dare alla luce la bambina ha finalmente mostrato alcuni scatti della sua super casa. In questi ultimi anni Gigi Hadid ha pianificato con cura, valutato senza fretta diverse unità immobiliari di pregio e soprattutto non ha badato a spese. D’altronde, si tratta di una delle modelle più quotate (e ben pagate) del momento. La Hadid ha fatto un primo acquisto costato 4 milioni di dollari nel 2015, poi un secondo appartamento da quasi 6 milioni nel 2018. Si tratterebbe di unità immobiliari in due condomini separati, da lei uniti in un unico ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Prima di restare incinta, e durante la gravidanza,si è dedicatasua abitazione. La top model ha fatto diversi investimenti immobiliari a New York e poco prima di dareluce la bambina ha finalmente mostrato alcuni scatti della sua super. In questi ultimi anniha pianificato con cura, valutato senza fretta diverse unità immobiliari di pregio e soprattutto non ha badato a spese. D’altronde, si tratta di una delle modelle più quotate (e ben pagate) del momento. Laha fatto un primo acquisto costato 4 milioni di dollari nel 2015, poi un secondo appartamento da quasi 6 milioni nel 2018. Si tratterebbe di unità immobiliari in due condomini separati, da lei uniti in un unico ...

Se lo chef si reinventa "Benvenuti a casa mia"

di Milla Prandelli La pandemia mondiale e le limitazioni dovute al Covid-19, anziché abbatterlo, hanno dato ancora più forza e creatività a uno dei grandi chef bresciani: Riccardo Cominardi, conosciut ...

