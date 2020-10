Uomini e Donne news, anche Francesco Monte e Giulia Salemi stavano insieme per finta (Di lunedì 12 ottobre 2020) Avevano fatto sognare migliaia di fan con la loro storia d’amore, ma pare che Francesco Monte e Giulia Salemi fossero semplicemente complici del sistema che è stato scoperto in questi giorni. Da qualche giorno a questa parte, infatti, non si fa altro che parlare dei finti gossip architettati a tavolino con la complicità dei diretti interessati. Stando alle affermazioni di Fabrizio Corona, anche i due ex gieffini avrebbero accettato questo compromesso per far parlare di loro. Francesco e Giulia insieme per finta? Da qualche giorno a questa parte, l’argomento principale dei salotti di canale 5 è quello dei gossip finti. Dopo Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, ne sono emersi tanti altri: Gabriel Garko con ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 12 ottobre 2020) Avevano fatto sognare migliaia di fan con la loro storia d’amore, ma pare chefossero semplicemente complici del sistema che è stato scoperto in questi giorni. Da qualche giorno a questa parte, infatti, non si fa altro che parlare dei finti gossip architettati a tavolino con la complicità dei diretti interessati. Stando alle affermazioni di Fabrizio Corona,i due ex gieffini avrebbero accettato questo compromesso per far parlare di loro.per? Da qualche giorno a questa parte, l’argomento principale dei salotti di canale 5 è quello dei gossip finti. Dopo Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, ne sono emersi tanti altri: Gabriel Garko con ...

