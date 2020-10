Un Posto Al Sole Anticipazioni 13 ottobre 2020: Leonardo corre da Serena ma con lei c'è Filippo... (Di lunedì 12 ottobre 2020) Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Nell'Episodio del 13 ottobre 2020, Leonardo corre da Serena in ospedale ma la trova in compagnia di Filippo. Leggi su comingsoon (Di lunedì 12 ottobre 2020) Scopriamo lee le Trame di Unalin onda su Rai3. Nell'Episodio del 13dain ospedale ma la trova in compagnia di

Valedance11 : RT @UPAS_Rai: Buongiorno e buon inizio settimana a tutti con la puntata di venerdì di #unpostoalsole come sempre online su @RaiPlay https:… - cremino01 : RT @Kellakiara: Madonna oggi faccio la pazza se leggo ancora ANTICIPAZIONI DEL DPCM NON È UN POSTO AL SOLE, CAZZO - alesandroishere : RT @Kellakiara: Madonna oggi faccio la pazza se leggo ancora ANTICIPAZIONI DEL DPCM NON È UN POSTO AL SOLE, CAZZO - pablo130872 : @sminkionauta @spocchianerazz1 @AndreaInterNews Sig. Sminkio, 'Un Posto al Sole' no però!!! - annaperply : @sminkionauta @AndreaInterNews Una bella combo sposato con seguace di “un posto al sole”???????? -