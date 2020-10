“Un anno e mezzo in terapia intensiva…”. Lacrime a Domenica In, Maria De Filippi non ce la fa si lascia andare (Di lunedì 12 ottobre 2020) Maria De Filippi, ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica In, ha risposto a tante domande e si è raccontata in una toccante intervista che ha messo a nudo la conduttrice di punta di Mediaset e moglie di Maurizio Costanzo. Nel salotto della signora Rai si è raccontata sul filo dei ricordi, dagli anni del liceo a Pavia alla relazione segreta con il giornalista e conduttore. “Maurizio sa essere un punto fermo da sempre. Ha la capacità di esserci e questa per me è la cosa più importante. Sai sempre che c’è. Non dico che mi abbia rasserenato, ma alla fine penso di sì. Avevo due lati diversi: uno molto forte legato alla certezza di saper fare quello che so, ma dal lato sentimenti ero più sicura e diffidente. Con lui ho imparato a fidarmi”, dice De ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020)De, ospite di Mara Venier nel salotto diIn, ha risposto a tante domande e si è raccontata in una toccante intervista che ha messo a nudo la conduttrice di punta di Mediaset e moglie di Maurizio Costanzo. Nel salotto della signora Rai si è raccontata sul filo dei ricordi, dagli anni del liceo a Pavia alla relazione segreta con il giornalista e conduttore. “Maurizio sa essere un punto fermo da sempre. Ha la capacità di esserci e questa per me è la cosa più importante. Sai sempre che c’è. Non dico che mi abbia rasserenato, ma alla fine penso di sì. Avevo due lati diversi: uno molto forte legato alla certezza di saper fare quello che so, ma dal lato sentimenti ero più sicura e diffidente. Con lui ho imparato a fidarmi”, dice De ...

