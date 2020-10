Traffico Roma del 12-10-2020 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 ottobre 2020) LuceverdeBuonasera dalla redazioneintenso sul raccordo e consolari sul Raccordo Anulare abbiamo coda in carreggiata interna tra le uscite Cassia bis e Salaria e successivamente tra Nomentana e musica Nico non avanti a tratti in carreggiata esterna partire dall’uscita Laurentina sino allo svincolonina su ragazzi arrestano cote tratta di Nerone la Giustiniana coda anche sulla Flaminia via dei Due Ponti e Saxa Rubra rallentamenti sulla tangenziale in direzione di San Giovanni 3 a Tor di Quinto nazionali ed all’uscita stazione Tiburtina fino al bivio con laL’Aquila nella zona di Montespaccato per la presenza di olio lungo la sede stradale si è resa necessaria la chiusura dell’intero tratto di via Gattinara un nuovo salario Dopo un incidente provoca Code in via ...