Speranza da Fazio: “Vieteremo le feste private”. Come? Grazie agli spioni (Video) (Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma, 12 ott – Vietare tutte le feste private. Lo chiede il ministro della Salute Roberto Speranza, che ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai3, arriva ad incitare i cittadini alla delazione. L’esponente di LeU infatti confida nelle “segnalazioni” per scoprire dove si sta svolgendo una festa privata e intervenire (anche se con un semplice Dpcm – sia chiaro – non si può entrare nelle case degli italiani in nome dell’emergenza coronavirus). Fazio: “Come si fa a vietare una festa?” La replica di Speranza: “Ci saranno segnalazioni” Tutto ha inizio quando Speranza da Fazio fa l’esempio di una festa di compleanno con una mamma in attesa di tampone risultata positiva con 60 ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma, 12 ott – Vietare tutte leprivate. Lo chiede il ministro della Salute Roberto, che ospite da Fabioa Che tempo che fa su Rai3, arriva ad incitare i cittadini alla delazione. L’esponente di LeU infatti confida nelle “segnalazioni” per scoprire dove si sta svolgendo una festa privata e intervenire (anche se con un semplice Dpcm – sia chiaro – non si può entrare nelle case degli italiani in nome dell’emergenza coronavirus).: “si fa a vietare una festa?” La replica di: “Ci saranno segnalazioni” Tutto ha inizio quandodafa l’esempio di una festa di compleanno con una mamma in attesa di tampone risultata positiva con 60 ...

