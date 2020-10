Sonego-Zeppieri in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Sardegna 2020

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Lorenzoe Giuliosono opposti al primo turno dell’Atp 250 di. Il torinese è stato accreditato della quinta testa di serie mentre il giovane giocatore di Latina è in campo grazie a una wild card. La contesa andrà in scena martedì 13 ottobre conancora da definire:televisiva offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con supportosul sito ufficiale dell’emittente televisiva e sulla piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti sul match con una cronaca al termine.