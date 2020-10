Regione Lazio, più smart working e niente riunioni in presenza: ecco tutte le info (Di lunedì 12 ottobre 2020) Più lavoro in smart working, massimo due giorni settimanali di presenza in sede e niente più riunioni in presenza. E’ questo quello che prevede la nuova circolare emanata dalla Regione Lazio per diminuire le occasioni di contatto tra le persone. “In questo momento delicato – dichiara il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti -, in cui la curva dei contagi potrebbe pericolosamente salire, dobbiamo tutti applicare le misure di contenimento del contagio. Come Regione Lazio abbiamo deciso di aumentare lo smart working ed evitare le occasioni di contatto fra le persone. E’ importante ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 ottobre 2020) Più lavoro in, massimo due giorni settimanali diin sede epiùin. E’ questo quello che prevede la nuova circolare emanata dallaper diminuire le occasioni di contatto tra le persone. “In questo momento delicato – dichiara il presidente dellaNicola Zingaretti -, in cui la curva dei contagi potrebbe pericolosamente salire, dobbiamo tutti applicare le misure di contenimento del contagio. Comeabbiamo deciso di aumentare loed evitare le occasioni di contatto fra le persone. E’ importante ...

Covid, nuova circolare della Regione Lazio: «Aumentare lo smart working e stop alle riunioni in presenza»

Regione Lazio attiva il servizio di tamponi rapidi per bambini

L’accesso – spiega la Regione Lazio – avviene esclusivamente previa prenotazione telefonica al numero 800909648, numero attivo dalle ore 8 alle ore 18 dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle 8 alle ...

Tennis Club Viterbo elimina Canottieri Aniene e vola in finale

La squadra viterbese, sponsorizzata da Saggini Costruzioni e Banca Lazio Nord, vince 4-2 e si qualifica alla finalissima di Domenica 18 contro il Circolo Sporting Health di Arce, giusto premio per ...

