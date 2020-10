Matuidi: “Non sono andato a Miami in vacanza. Se Deschamps chiama…” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ogni scelta può comportare rinunce importanti. In estate Blaise Matuidi ha preso la decisione di non continuare con la Juventus, lasciando al contempo l'Europa e i campionati più prestigiosi. Il centrocampista francese si è trasferito all'Inter Miami. Una soluzione che ha significato anche l'esclusione dai titolari della Nazionale francese di Didier Deschamps.SCELTA DI VITALo stesso Matuidi ha difeso la sua scelta ai microfoni di "Canal Football Club": "Non ho sacrificato il mio posto nella Francia. È stata una scelta difficile, perché in nazionale ho trascorso molti anni. Ho trascorso momenti felici e delusioni. Di certo non è bello non essere chiamati, ma quella di Miami è una scelta che ho fatto considerando tanti parametri. E ne sono ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ogni scelta può comportare rinunce importanti. In estate Blaiseha preso la decisione di non continuare con la Juventus, lasciando al contempo l'Europa e i campionati più prestigiosi. Il centrocampista francese si è trasferito all'Inter. Una soluzione che ha significato anche l'esclusione dai titolari della Nazionale francese di Didier.SCELTA DI VITALo stessoha difeso la sua scelta ai microfoni di "Canal Football Club": "Non ho sacrificato il mio posto nella Francia. È stata una scelta difficile, perché in nazionale ho trascorso molti anni. Ho trascorso momenti felici e delusioni. Di certo non è bello non essere chiamati, ma quella diè una scelta che ho fatto considerando tanti parametri. E ne...

