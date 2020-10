Mascherina obbligatoria se si fa attività motoria: vale anche per il jogging? (Di lunedì 12 ottobre 2020) joggingUna circolare del Viminale non ha fatto che scatenare confusione tra i cittadini in merito all’obbligo di utilizzo della Mascherina: occorre indossarla sicuramente all’aperto in qualsiasi momento della giornata, ma per le passeggiate e per fare jogging è obbligatoria? Il gioco oscilla tra due termini ai quali è mancata una corretta spiegazione: attività motoria e attività sportiva. Infatti, mentre per chi svolge la prima è obbligatorio utilizzare i dispositivi di protezione; per dedicarsi allo sport, invece, esistono delle eccezioni. Vediamo quali. Mascherina obbligatoria per fare jogging e passeggiate? L’attività motoria – ha spiegato in una nota il Viminale ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020)Una circolare del Viminale non ha fatto che scatenare confusione tra i cittadini in merito all’obbligo di utilizzo della: occorre indossarla sicuramente all’aperto in qualsiasi momento della giornata, ma per le passeggiate e per fare? Il gioco oscilla tra due termini ai quali è mancata una corretta spiegazione: attivitàe attività sportiva. Infatti, mentre per chi svolge la prima è obbligatorio utilizzare i dispositivi di protezione; per dedicarsi allo sport, invece, esistono delle eccezioni. Vediamo quali.per faree passeggiate? L’attività– ha spiegato in una nota il Viminale ...

fattoquotidiano : Misure anti-Covid, mascherina obbligatoria anche per i runner. Il Viminale: chi fa attività motoria all’aperto la d… - repubblica : Il Viminale: la mascherina è obbligatoria anche per l'attività motoria all'aperto [aggiornamento delle 14:51] - MediasetTgcom24 : Coronavirus, mascherina resta obbligatoria per attività motoria all'aperto #coronavirus - RobertoMunarett : RT @IlariaBifarini: “Mascherina obbligatoria anche per chi fa attività motoria all'aperto”. Questa non è un dittatura sanitaria, perché non… - AnnamariaBriola : RT @mgmaglie: La mascherina all'aperto se non si sta vicini ad altre persone non conviventi non è obbligatoria. Il #vaffanculo in certi cas… -