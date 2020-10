Juventus, Pirlo: “Da quando faccio l’allenatore mi rendo conto che in panchina c’è più stress” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Dal campo alla panchina, con idee chiare e obiettivi ben precisi. Tanti gli argomenti trattati da Andrea Pirlo, che alla UEFA ha raccontato la sua nuova vita da allenatore della Juventus. "Negli ultimi anni ho studiato - ha detto l’ex centrocampista - questa passione in me cresceva sempre più e il passo verso la panchina è stato automatico. Ho avuto la fortuna di avere molti grandi allenatori, da Lucescu che mi ha allenato a inizio carriera ed è stato un maestro a tanti altri come Lippi, Ancelotti, Conte e lo stesso Allegri -riporta Sky.sport.it-. Sono dei top mondiali e cercherò di prendere qualcosa da ognuno di loro. Da quando faccio l’allenatore mi rendo conto ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 12 ottobre 2020) Dal campo alla, con idee chiare e obiettivi ben precisi. Tanti gli argomenti trattati da Andrea, che alla UEFA ha raccontato la sua nuova vita da allenatore della. "Negli ultimi anni ho studiato - ha detto l’ex centrocampista - questa passione in me cresceva sempre più e il passo verso laè stato automatico. Ho avuto la fortuna di avere molti grandi allenatori, da Lucescu che mi ha allenato a inizio carriera ed è stato un maestro a tanti altri come Lippi, Ancelotti, Conte e lo stesso Allegri -riporta Sky.sport.it-. Sono dei top mondiali e cercherò di prendere qualcosa da ognuno di loro. Dal’allenatore mi...

juventusfc : Parola di Coach ?? Mister @pirlo_official si racconta in questa intervista a @UEFAcom_it Don't miss! Full ??… - JuventusTV : Il calcio secondo @Pirlo_official L’allenatore ???? si racconta in questa intervista esclusiva realizzata con la… - Gazzetta_it : Le idee di #Pirlo. Sette gare e tante #Juventus. Anche #CR7 può riposare - SilviaPrato1 : RT @juventusfc: Parola di Coach ?? Mister @pirlo_official si racconta in questa intervista a @UEFAcom_it Don't miss! Full ?? @JuventusTv -… - RadioJuve : @Juventus_Club19 @juventusfc @romeoagresti @Passion1897 @j_social_news @antoniusromano Chiellini (104), Dino Zoff (… -