Grande Fratello Vip, Myriam Catania vuole ritirarsi: la decisione finale in diretta (Di lunedì 12 ottobre 2020) Al Grande Fratello Vip è nuovamente tempo di eliminazioni. Al televoto questa volta si sfidano tre donne, tre veri e propri pezzi da novanta: Stefania Orlando, Myriam Catania e Maria Teresa Ruta. In particolare la Catania ha mostrato spesso insofferenza all'interno della Casa, meditando più volte il ritiro. Alfonso Signorini la mette alle strette e l'attrice prende la decisione definitiva. Tempo di nuove eliminazioni Il Grande Fratello Vip prosegue la sua marcia trionfale, di puntata in puntata. Le avventure dei coinquilini continuano ad appassionare il pubblico, tant'è che la produzione ha deciso di premiare questa stagione. Il reality, infatti, è stato prolungato di altri due mesi e dovrebbe così ...

trash_italiano : Stefania Orlando prima della puntata del #GFVIP confessa: 'ho preso lo Xanax' e la regia stacca -VIDEO - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - IlContiAndrea : Ma è uno scherzo? “La quinta edizione del #GFVip che si sarebbe dovuta concludere lunedì 2 dicembre si allunga di… - Cover_forever : RT @ahoy_boy98: Comunque ha ragione Antonella, decidere di fare il grande fratello e volere abbandonare a 3 settimane dall’inizio (senza av… - hashtagtr4sh : RT @Viperissima_: Zelletta non ha mai avuto così tanti primi piani in un mese di grande fratello, come quelli che sta avendo adesso che si… -