Gianni Morandi, il messaggio per la moglie Anna commuove il web (Di lunedì 12 ottobre 2020) Gianni Morandi ha commosso i suoi fan con un messaggio per sua moglie Anna Dan, il cantante è davvero un uomo romantico. foto facebookClasse 1957, dal 10 novembre 2004 Anna Dan è la moglie di Giianni Morandi. Il loro primo incontro tra la coppia è avvenuto nel 1994, quando il cantante era occupato con una partita. Dopo tutti questi anni ricorda ancora cosa indossava sua moglie: “Aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori. Era veramente splendida.” La donna usciva da una breve relazione, mentre Morandi in quel momento era libero e pensava solo alla musica. Al tempo era separato da diciotto anni e, nonostante avesse avuto diverse ... Leggi su chenews (Di lunedì 12 ottobre 2020)ha commosso i suoi fan con unper suaDan, il cantante è davvero un uomo romantico. foto facebookClasse 1957, dal 10 novembre 2004Dan è ladi Giianni. Il loro primo incontro tra la coppia è avvenuto nel 1994, quando il cantante era occupato con una partita. Dopo tutti questi anni ricorda ancora cosa indossava sua: “Aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori. Era veramente splendida.” La donna usciva da una breve relazione, mentrein quel momento era libero e pensava solo alla musica. Al tempo era separato da diciotto anni e, nonostante avesse avuto diverse ...

MadreRadio : Claudio Baglioni & Gianni Morandi - Uno su mille (Live) - radiocalabriafm : GIANNI MORANDI - IN AMORE - bettalibe : Tommy che canta Gianni Morandi mentre gironzola per la cucina sono io in mental breakdown #GFVIP - zenasstavros : lo dite solo perché anche voi vorreste sedervi accanto a un manzo con le mani grandi come Gianni Morandi rosiconi - rafiorentino : Ricordare Una canzone di Gianni Morandi: Tu nel tuo letto caldo Io per la strada al freddo Ma non è questo che mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi Gianni Morandi, il messaggio per la moglie Anna commuove il... CheNews.it Vinicio Capossela, il suo primo disco ha 30 anni: parla Jimmy Villotti

12 ott 2020 - Nel trentennale dell'uscita dell'album di debutto del cantautore, "All'una e trentacinque circa", i ricordi del chitarrista che suonò nell'album ...

Alberobello tra i 500 luoghi più belli al mondo: Lonely Planet premia la capitale dei trulli

Alberobello tra i 500 luoghi più belli del pianeta e per la precisione al 273mo posto nel mondo e al 15mo tra le migliori città italiane. Lonely Planet premia la Capitale dei trulli inserendo il paese ...

12 ott 2020 - Nel trentennale dell'uscita dell'album di debutto del cantautore, "All'una e trentacinque circa", i ricordi del chitarrista che suonò nell'album ...Alberobello tra i 500 luoghi più belli del pianeta e per la precisione al 273mo posto nel mondo e al 15mo tra le migliori città italiane. Lonely Planet premia la Capitale dei trulli inserendo il paese ...