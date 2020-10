Elisabetta Gregoraci patrimonio, tra assegno mensile e case di proprietà: quanto spilla a Briatore (Di lunedì 12 ottobre 2020) Che Elisabetta Gregoraci non fosse indigente non era certo un segreto, ma le dichiarazioni di Flavio Briatore sul tenore di vita dell’ex moglie hanno generato parecchia curiosità sul patrimonio della bella di Soverato. Indispettito dal comportamento e dalle affermazioni della showgirl, l’ex manager di Formula 1 aveva replicato per le rime su Il Fatto Quotidiano. “Passava in Sardegna due mesi l’anno, – aveva asserito Briatore snocciolando la ‘vita di sacrifici’ lamentata dalla Gregoraci – aerei privati, a Montecarlo 1.000 mq di casa, a Londra 1.500 mq di casa, la casa a Roma che le ho comprato, l’autista…”. Leggi anche >> Live- Non è la D’Urso, Francesco Bettuzzi vuota il sacco sulla ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 12 ottobre 2020) Chenon fosse indigente non era certo un segreto, ma le dichiarazioni di Flaviosul tenore di vita dell’ex moglie hanno generato parecchia curiosità suldella bella di Soverato. Indispettito dal comportamento e dalle affermazioni della showgirl, l’ex manager di Formula 1 aveva replicato per le rime su Il Fatto Quotidiano. “Passava in Sardegna due mesi l’anno, – aveva asseritosnocciolando la ‘vita di sacrifici’ lamentata dalla– aerei privati, a Montecarlo 1.000 mq di casa, a Londra 1.500 mq di casa, la casa a Roma che le ho comprato, l’autista…”. Leggi anche >> Live- Non è la D’Urso, Francesco Bettuzzi vuota il sacco sulla ...

