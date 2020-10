Coronavirus, Sala: “Continuare a vivere, Milano sotto controllo” (Di lunedì 12 ottobre 2020) MILANO – “La contrapposizione tra salute ed economia e’ sbagliata, lo diro’ anche sul palco, sono due cose che devono andare insieme”. Lo dice il sindaco di Milano Beppe Sala poco prima di parlare sul palco dell’assemblea generale di Assolombarda. Leggi su dire (Di lunedì 12 ottobre 2020) MILANO – “La contrapposizione tra salute ed economia e’ sbagliata, lo diro’ anche sul palco, sono due cose che devono andare insieme”. Lo dice il sindaco di Milano Beppe Sala poco prima di parlare sul palco dell’assemblea generale di Assolombarda.

Coronavirus, chiusi i cantieri culturali della Zisa: positivo un addetto ai servizi

Il Coronavirus entra anche ai cantieri culturali ... il Centro internazionale della fotografia, la sala Perriera (teatro) e la sala De Seta (cinema), il Centro sperimentale del cinema, laboratori ...

Centobuchi, dal 19 ottobre riapre la biblioteca al GiovArti: “Tre giorni a settimana, dalle 15 alle 19”

MONTEPRANDONE – Novità importante per una comunità della provincia di Ascoli. Lunedì 12 ottobre, alle ore 11, nella sala nuova riunioni in piazza dell’Unità a Centobuchi, conferenza stampa di ...

