Coronavirus, Conte sta per parlare: ecco le anticipazioni (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il nuovo dpcm con le misure anti Covid potrebbe arrivare nelle prossime ore, già questa sera: "Siamo impegnati per il Dpcm, cercheremo di licenziarlo già per questa sera", ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a Taranto, al termine del suo intervento alla cerimonia di inaugurazione della nuova sede della Scuola di medicina di Taranto. Il provvedimento comunque dovrà essere approvato entro il 15 ottobre, giorno in cui scadrà il dpcm attualmente in vigore. Nel nuovo provvedimento ci sarà sicuramente la quarantena ridotta a 10 giorni, e l'abolizione del doppio tampone negativo per poter uscire dall'isolamento. Ci sarà sicuramente una riduzione del numero di partecipanti consentiti a feste private e cerimonie, anche se una soglia non è stata ancora fissata: si discute della ...

