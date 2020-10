Coronavirus | Conte risponde ai giornalisti su un possibile lockdown

(Di lunedì 12 ottobre 2020) “Escluderei un nuovoe lo dico a ragion veduta perché abbiamo lavorato proprio per prevenirlo”. Lo ha detto Giuseppeparlando con ia Taranto. “Abbiamo rafforzato le strutture ospedaliere, facciamo un numero di test impressionante”, ha aggiunto il premier, spiegando che “se la curva dei contagi dovesse continuare a salire, si potrebbe … L'articolo proviene da YesLife.it.

petergomezblog : Coronavirus, Conte convoca alle 16 ministri e capidelegazione. Riunione urgente tra Cts e Speranza: “Valutiamo nuov… - Agenzia_Ansa : 'Cercheremo di licenziare il #Dpcm già stasera': lo ha detto il premier @GiuseppeConteIT a proposito delle nuove… - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “In casa con amici e familiari vulnerabili raccomando fortemente di indossare la mascherina” - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: 'Cercheremo di licenziare il #Dpcm già stasera': lo ha detto il premier @GiuseppeConteIT a proposito delle nuove misur… - Moixus1970 : RT @LaStampa: Coronavirus, Conte: “Escludiamo lockdown nazionali. Se la curva sale solo blocchi locali” -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Conte

Fanpage.it

Politica - E sul coronavirus Salvini avverte: 'Il governo non pensi di fare tutto da solo'. Fontana: 'No a nuovi lockdown'. Di 'un patto di responsabilità' con tutte le opposizioni, al quale dovrebbe ...L'obiettivo del governo è approvare già oggi il nuovo Dpcm che contiene le nuove misure, più restrittive, per arginare i contagi di Covid-19. "Siamo impegnati sul Dpcm e cercheremo di licenziarlo già ...