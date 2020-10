Corbucci | autobus e metro | contingentare ingressi

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma – “Oggi in tantissimi ad aspettare ammassati laA alla stazione Flaminia. Due giorni fa centinaia di persone costrette a rincorrere i pullman sostitutivi a causa di un guasto allaB ferma a Garbatella.” “Dal 5 ottobre la fermata di Castro Pretorio e’ chiusa. Dal 29 novembre si fermera’ anche quella di Policlinico. Mentre In Italia e a Roma sono in costante crescita i casi di Covid e nelle prossime ore uscira’ il nuovo DPCM con misure piu’ restrittive, la Sindaca Virginia Raggi non fa nulla perle presenze sui mezzi pubblici.” “Mettere la mascherina anche all’aperto, per poi dover salire su uno unaaffollati vanifica i sacrifici di tutti. Non e’ piu’ possibile andare avanti ...