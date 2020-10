Confindustria: preoccupa forte calo del Pil (a livello di 23 annio fa) e dell’occupazione (Di lunedì 12 ottobre 2020) L'Italia affronta una difficile risalita dopo il crollo, indica il Centro studi di Confindustria che, con una lieve revisione al ribasso, stima un profondo calo del Pil italiano del 10% nel 2020 ed un recupero parziale del 4,8% nel 2021 Leggi su firenzepost (Di lunedì 12 ottobre 2020) L'Italia affronta una difficile risalita dopo il crollo, indica il Centro studi diche, con una lieve revisione al ribasso, stima un profondodel Pil italiano del 10% nel 2020 ed un recupero parziale del 4,8% nel 2021

